Для предпринимателей из Бескудникова проведут интенсив по развитию лидерских качеств

Обучающий интенсив «Искусство быть лидером» пройдет в рамках проекта «Дорога в бизнес», который для тех, кто начинает свое дело совместно организуют МБМ и специализированный центр занятости «Моя карьера».
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