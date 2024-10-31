Прокуратура нашла в Салехарде дорогу из грязи и ям

Прокуратура снова раскритиковала состояние дорог в Салехарде. Одну из провереннных улиц вообще сложно назвать дорогой – «проезжая часть автомобильной дороги общего пользования от торгового центра «Сезам» до здания «ЦКИС «Геолог» представляла собой грунт, грязь, элементы щебня, воды с ямами и не была оборудована тротуарами», рассказали в прокуратуре.