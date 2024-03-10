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Вечерний Новосибирск

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СВОих не бросаем: власти проведали новосибирских бойцов в госпиталях Минобороны

СВОих не бросаем: власти проведали новосибирских бойцов в госпиталях Минобороны

По поручению губернатора Андрея Травникова на постоянной основе оказывается поддержка участникам СВО из Новосибирской области, проходящим лечение в военных госпиталях Министерства обороны РФ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Донецкой Народной Республике.

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