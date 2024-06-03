ГП направила США, ФРГ, Франции и Кипру новые запросы по терактам на СП

Генпрокуратура РФ направила новые запросы в США, Францию, Германию и Кипр по актам терроризма, совершенным против интересов России и ее граждан, в том числе подрывам в сентябре 2022 года «Северных потоков».
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