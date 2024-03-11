Кровавый откат: работники центра для доноров возвращали выплаты заведующему

Четыре сотрудника санитарно-эпидемиологического отдела московского Центра крови имени Гаврилова лишились работы после того, как сообщили вышестоящему руководству и надзорным инстанциям, что их длительное время заставляли перечислять стимулирующие выплаты непосредственному начальнику.