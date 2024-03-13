CAR
ГлавнаяАвтомобилиТехнологии
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

CAR

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Одного не понимаю, зачем брать китайца за такие деньги если можно приобрести сузуки, которые надёжнее,  да и в цене н...Раскрыта средняя ...
  • Вениамин
    да тут как бы витару можно купить, она уж точно интересней, во всяком случае не гниёт так быстро да и муфта не греетс...Любимый кроссовер...
  • Культенко
    Лайфак-это масло?Раскрыт важный ла...

Jetour Т2 отправляется в большое путешествие через всю Россию

Jetour Т2 отправляется в большое путешествие через всю Россию

12 марта 2024 года в Москве стартовало большое путешествие Jetour на внедорожниках T2. Официальная презентация модели в России состоялась 5 марта, и уже через неделю колонна из десяти внедорожников отправилась по маршруту протяженностью более 11 000 км через всю Россию с финишной точкой во Владивостоке, в которой автомобили окажутся через 31 день после старта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх