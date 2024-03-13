Jetour Т2 отправляется в большое путешествие через всю Россию

12 марта 2024 года в Москве стартовало большое путешествие Jetour на внедорожниках T2. Официальная презентация модели в России состоялась 5 марта, и уже через неделю колонна из десяти внедорожников отправилась по маршруту протяженностью более 11 000 км через всю Россию с финишной точкой во Владивостоке, в которой автомобили окажутся через 31 день после старта.