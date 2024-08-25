«Реал» — большая семья ❤️ Одноклубники и другие звезды поддержали Беллингема — он получил травму и пропустит от 3-х до 4-х недель 🩼 Возвращайся быстрее, Джуд 🙏 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.