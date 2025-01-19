Медведев: нормализация отношений России и США затянется на десятилетия

Зампред Совбеза РФ оценил последствия решений Байдена Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго.
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