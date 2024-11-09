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РИА Новости: победа Трампа увеличила влияние технократов в США

РИА Новости: победа Трампа увеличила влияние технократов в США

Вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом к власти в стране пришла влиятельная группа технократов, которая твердо намерена провести крупные реформы как в структуре управления, так и в экономике ведущей мировой державы.

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