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Режим временного ограничения полётов продлён до 21 декабря

Режим временного ограничения полётов продлён до 21 декабря

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов России продлён до 21 декабря. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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