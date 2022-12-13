Режим временного ограничения полётов продлён до 21 декабря

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов России продлён до 21 декабря. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.