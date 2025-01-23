Отец Тиммы: Седокова заставила спортсмена выбирать между ней и его матерью

Отец покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис заявил, что его бывшая жена Анна Седокова однажды предъявила спортсмену ультиматум, заставив его выбирать между ней и его собственной матерью.
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