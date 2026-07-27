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Скандал в Таиланде: леди-бои* напали на туриста и попали под суд

Скандал в Таиланде: леди-бои* напали на туриста и попали под суд

Полиция Таиланда задержала четырёх трансгендерных женщин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), которых подозревают в жестоком нападении на 53-летнего путешественника из Австралии .

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