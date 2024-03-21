Мишустин поручил провести конкурс «Интервидение» в 2024 году

Валентин Воробьев

Организация и проведение Интервидения стоит немалых денег. Их, лишних, у Мишустина что ль много? Почему бы эти деньги не направить на обеспечение и вооружение СВО? Там герои жертвуют собой и должны чувствовать внимание государства постоянно. Зачем нам зрелища да игрища - по окончании СВО пируй и празднуй на здоровье.