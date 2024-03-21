Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение провести музыкальный конкурс «Интервидение» в Москве в 2024 году.
Мишустин поручил провести конкурс «Интервидение» в 2024 году
Комментарии
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Валентин Воробьев
Организация и проведение Интервидения стоит немалых денег. Их, лишних, у Мишустина что ль много? Почему бы эти деньги не направить на обеспечение и вооружение СВО? Там герои жертвуют собой и должны чувствовать внимание государства постоянно. Зачем нам зрелища да игрища - по окончании СВО пируй и празднуй на здоровье.
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