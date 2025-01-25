Психотерапевт Игнатьева: выгорание и депрессия ухудшают качество жизни

Выгорание и депрессия могут ухудшить качество жизни, если пустить все на самотек. О том, как отличить неприятные симптомы друг от друга, рассказала психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии Ясно Мария Игнатьева.