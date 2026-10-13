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Бронзовое зеркало из Приморья могло быть изготовлено в древнем государстве Бохай

Бронзовое зеркало из Приморья могло быть изготовлено в древнем государстве Бохай

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выяснили, что древнее бронзовое зеркало, найденное в Приморье, могло быть изготовлено местными мастерами, а не привезено из Китая.

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