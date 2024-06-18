Хабаровский пенсионер умудрился перевести мошенникам почти 17 миллионов рублей за один звонок

В Хабаровске пенсионер стал жертвой мошенников, которые похитили у него более 17 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками энергетической компании и потребовали сообщить страховой номер индивидуального лицевого счета для корректировки данных на госуслугах.