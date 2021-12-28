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Новости Китая о транспортном сообщении за 28 декабря 2021

1. Китай планирует увеличить преимущества железнодорожной технологии к 2025 году с помощью системы на магнитной подвеске 600 км/ч и вакуумных поездов Китай планирует увеличить свои технологические активы и НИОКР с помощью высокоскоростной системы на магнитной подвеске, способной развивать скорость до 600 километров в час, и высокоскоростных поездов в вакуумной трубе, согласно пятилетнему плану развития железнодорожной … Сообщение Новости Китая о транспортном сообщении за 28 декабря 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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