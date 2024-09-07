Журналисты из 81 СМИ аккредитовались на выборы в Госсовет Татарстана

Более 400 журналистов из 81 федерального и республиканского СМИ будут обеспечивать информационную составляющую на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва, которые состоятся 8 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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