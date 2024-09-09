Эксперт рассказал, чем россиянам может аукнуться покупка подержанных иномарок Ирэн ОрлонскаяАдминистративные барьеры не справляются со своей задачей — граждане России продолжают вкладывать средства в б/у иномарки, пренебрегая аспектами безопасности.