Эксперт рассказал, чем россиянам может аукнуться покупка подержанных иномарок Ирэн ОрлонскаяАдминистративные барьеры не справляются со своей задачей — граждане России продолжают вкладывать средства в б/у иномарки, пренебрегая аспектами безопасности.
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