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Петербуржцам перечислили способы защиты от мошенников в соцсетях

Петербуржцам перечислили способы защиты от мошенников в соцсетях

Почти каждый человек в нынешнее время пользуется теми или иными социальными сетями. Специалисты напомнили жителям Санкт-Петербурга, почему не стоит оставлять в них слишком много личных данных, а также каким образом уберечь аккаунты от взлома.

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