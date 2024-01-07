Петербуржцам перечислили способы защиты от мошенников в соцсетях

Почти каждый человек в нынешнее время пользуется теми или иными социальными сетями. Специалисты напомнили жителям Санкт-Петербурга, почему не стоит оставлять в них слишком много личных данных, а также каким образом уберечь аккаунты от взлома.
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