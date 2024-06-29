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Кафе "Шаурма №1" в Перми приостановило работу на 45 дней из-за сальмонеллеза

Кафе "Шаурма №1" в Перми приостановило работу на 45 дней из-за сальмонеллеза

В Перми продолжается комплекс мер по обеспечению безопасности потребления продуктов питания. Промышленный районный суд города принял решение о временном прекращении деятельности кафе "Шаурма №1" на улице Архитектора Свиязева, 30.

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