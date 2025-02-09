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Инцидент в Эль-Махмудии – убийства и изнасилование, которые потрясли мир

Инцидент в Эль-Махмудии – убийства и изнасилование, которые потрясли мир

Если вы смотрели американский фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», то наверняка помните сцену в баре, когда полицейский случайно слышит рассказанную в баре выпившим военным историю о том, как его друзья изнасиловали и убили какую-то девушку.

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