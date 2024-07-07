Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских артистов. По словам министра, каждый деятель культуры выступает «живым эталоном духовности для общества, ориентиром для народа» и должен помнить об этой ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии