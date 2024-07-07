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Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских артистов

Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских артистов

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских артистов. По словам министра, каждый деятель культуры выступает «живым эталоном духовности для общества, ориентиром для народа» и должен помнить об этой ответственности.

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