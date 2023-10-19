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В Китае цена на NVIDIA GeForce RTX 4090 поднялась вдвое Флагманский графический процес...

В Китае цена на NVIDIA GeForce RTX 4090 поднялась вдвое Флагманский графический процес...

В Китае цена на NVIDIA GeForce RTX 4090 поднялась вдвоеФлагманский графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 столкнулся с резким ростом цен в Китае после введения США жестких ограничений, которые серьезно затронули поставки этого продукта.

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