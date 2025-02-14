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Воронежские новости

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С воронежских строек и общепитов в военкомат отправили 2 «новых» граждан

С воронежских строек и общепитов в военкомат отправили 2 «новых» граждан

В ходе проверки сотрудниками регионального военного комиссариата строек и общепитов в Богучаре под проверку попали 23 человекаВ Воронежской области продолжаются рейды, в результате которых "новых" граждан ставят на воинский учет.

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