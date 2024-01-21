Дискредитация либеральной идеи: Гарри Каспаров очень старается

Гений про злодейства Если вам когда-нибудь покажется, что вы занимаетесь бесполезным делом, жизнь ваша бессмысленна, а цели у вас нет, я предлагаю вам вспомнить такую организацию, как "Форум свободной России".
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