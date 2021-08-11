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Победительницей международного конкурса педмастерства стала руководитель студии "Пегас"

Победительницей международного конкурса педмастерства стала руководитель студии "Пегас"

Светлана Кузнецова, руководитель народной любительской инклюзивной студии "Пегас" Уссурийска, получила высокую оценку своей профессиональной деятельности.

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