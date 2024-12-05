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Когда европейцы говорили про демократию, «я так хохотался, что даже кушать не мог»

Когда европейцы говорили про демократию, «я так хохотался, что даже кушать не мог»

Может, и нехорошо признаваться в таких своих чувствах по поводу неожиданных и даже, возможно, драматичных, событий в Южной Корее, но я хохотал практически в голос первые минут пять после этой новости.

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Комментарии
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Сергей Дроздов
браво!!!
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10 час.
АС
Александр Сысоев
Прекрасная ирония!
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6 час.

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