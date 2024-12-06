Индекс МосБиржи пока не рисует подтверждения разворота

По традиции с новостей.На мой взгляд ситуация на рынке зависит от геополитики. Понятное дело, что в случае ее улучшения может кардинально изменится и ДКП, со временем и инфляция стабилизируется, жизнь может начать налаживаться со всеми вытекающими.