Индекс МосБиржи пока не рисует подтверждения разворота

По традиции с новостей.На мой взгляд ситуация на рынке зависит от геополитики. Понятное дело, что в случае ее улучшения может кардинально изменится и ДКП, со временем и инфляция стабилизируется, жизнь может начать налаживаться со всеми вытекающими.
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