Режиссёра "Мастера и Маргариты" Локшина разоблачили: За деньги "Фонда кино" выступал против СВО

Новый фильм по самому известному произведению Михаила Булгакова привлёк внимание к режиссёру Михаилу Локшину, как оказалось не зря – тот с самого начала СВО не скрывал своей проукраинской позицииВ сети раскопали записи со страничек режиссёра Михаила Локшина, в которых тот выражает свою позицию по поводу специальной военной операции.