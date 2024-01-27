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Царьград

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Режиссёра "Мастера и Маргариты" Локшина разоблачили: За деньги "Фонда кино" выступал против СВО

Режиссёра "Мастера и Маргариты" Локшина разоблачили: За деньги "Фонда кино" выступал против СВО

Новый фильм по самому известному произведению Михаила Булгакова привлёк внимание к режиссёру Михаилу Локшину, как оказалось не зря – тот с самого начала СВО не скрывал своей проукраинской позицииВ сети раскопали записи со страничек режиссёра Михаила Локшина, в которых тот выражает свою позицию по поводу специальной военной операции.

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