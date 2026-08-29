Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в России

Массовые рейды ГИБДД пройдут в регионах России 29–30 августа 2026 года, сообщают «Известия». Инспекторы будут работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание нетрезвым водителям.
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