Юрий Вяземский поздравил ивановских стобалльников с успешными результатами экзаменов

<p> В Левитановском культурном центре в Плёсе состоялась встреча выпускников школ Ивановской области, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, и их родителей с автором, ведущим телепрограммы «Умницы и умники» Юрием Вяземским.
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