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Тульский сотрудник МЧС "дал интервью" американскому журналисту Такеру Карлсону

Тульский сотрудник МЧС "дал интервью" американскому журналисту Такеру Карлсону

ГУ МЧС России по Тульской области опубликовало &quot;интервью&quot; сотрудника ведомства Максима Пряхина с американским журналистом Такером Карлсоном, который анонсировал выпуск двухчасового интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

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