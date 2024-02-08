Тульский сотрудник МЧС "дал интервью" американскому журналисту Такеру Карлсону

ГУ МЧС России по Тульской области опубликовало "интервью" сотрудника ведомства Максима Пряхина с американским журналистом Такером Карлсоном, который анонсировал выпуск двухчасового интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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