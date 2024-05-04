Житель Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии