Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается". Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье отметил, что, согласно прогнозам учёного, по окончании "времени воевать" нас ждёт время жить.