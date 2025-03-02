Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Shpakova
    Третий год об этом пишите , а они как убивали , так и продолжают убивать наших военных и мирных жителей …Что на Курщине? У...
  • Evgenija Palette
    Да какие сомнения? Это ПРИНЯТО К ДЕЙСТВИЮ еще в 17-м. Стараниями Троцкого и Ленина. И Союз был организован с этой же ...Убийственные данн...
  • sorsw
    А их рэб позволит?Гиперзвуковые рак...

Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается"

Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается"

Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается". Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье отметил, что, согласно прогнозам учёного, по окончании "времени воевать" нас ждёт время жить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Европа. Это. Обосраный. Телёнок. Обосрался. И. Стой
Ответить
16 час.
наверх