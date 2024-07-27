Замглавы Госдепа обсудит на Кипре вопросы кризисного управления в регионе

Вопросы кризисного управления, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье обсудит с властями Кипра заместитель главы Госдепартамента США Ричард Верма, 27 июля сообщает Кипрское информационное агентство.
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