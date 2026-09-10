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“Это мой сын, а не твой!” — кричала свекровь. Тогда муж впервые встал между нами

“Это мой сын, а не твой!” — кричала свекровь. Тогда муж впервые встал между нами

Скандал разразился из-за детской кашки. Я кормила Тёмку — ему только исполнилось десять месяцев — овощным пюре с кусочками индейки, которое сама сварила утром, без соли и специй, как советовал педиатр.

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