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"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

Фото: коллаж Царьграда. Сегодня всё больше регионов России включаются в процесс наведения порядка в миграционной политике.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Законы уже позволяют посадить любого мигранта за преступления, но это не всегда делается. Даже если закон будет ужесточен, всего лишь вырастет цена отмазки.
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5 час.
Нина Попова
Существует Постановление Правительства РФ от 4 июля 1992 г. N 470&quot;Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан&quot;. Несмотря на изменения в нем, он еще действует. Там есть перечень территорий.  Решение о нахождении граждан на этих территориях принимает ФСБ. Так чего Бастрыкин спектакль разыгрывает, если в его полномочия входит удалить всех приезжих с этих территорий, а владельцев предприятий, где азиаты работают, посадить?
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3 час.

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