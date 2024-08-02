"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

Законы уже позволяют посадить любого мигранта за преступления, но это не всегда делается. Даже если закон будет ужесточен, всего лишь вырастет цена отмазки.

Нина Попова

Существует Постановление Правительства РФ от 4 июля 1992 г. N 470"Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан". Несмотря на изменения в нем, он еще действует. Там есть перечень территорий. Решение о нахождении граждан на этих территориях принимает ФСБ. Так чего Бастрыкин спектакль разыгрывает, если в его полномочия входит удалить всех приезжих с этих территорий, а владельцев предприятий, где азиаты работают, посадить?