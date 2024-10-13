Трамп: третья мировая война может начаться через несколько месяцев

По его словам, из-за демократов в правительстве США Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики демократов в правительстве в ближайшее время может начаться третья мировая война, сообщает ТАСС.
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