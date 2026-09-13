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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос угроз Зеленского российской авиации

Россия поднимет в ОБСЕ вопрос угроз Зеленского российской авиации

Россия планирует поднять в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тему угроз, исходящих от президента Украины Владимира Зеленского в отношении российских самолетов.

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