В двух районах Петербурга закроют и ограничат проезд до весны

Как сообщили 24 декабря в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Московском районе по 31 марта 2025 года будет сужен проезд по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, а также по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии