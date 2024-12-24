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В двух районах Петербурга закроют и ограничат проезд до весны

В двух районах Петербурга закроют и ограничат проезд до весны

Как сообщили 24 декабря в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Московском районе по 31 марта 2025 года будет сужен проезд по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, а также по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова.

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