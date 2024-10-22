Денежные ФОКусы. Подробности дела бизнесменов, строивших скандальный спортобъект

В Индустриальный суд уже направили дело против трех субподрядчиков по строительству ФОКа Дело барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна ушло в Индустриальный районный суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии