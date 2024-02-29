25 февраля представителям аккредитованных СМИ передали материалы с высказываниями КиселёваСайту "Страсти" стало известно, журналистам, присутствовавшим на "Золотом Граммофоне", раздали "компромат" на Ярослава Дронова.
"Страсти": На "Золотом Граммофоне" раздали папки с "компроматом" на SHAMAN
Комментарии
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Галина 123
Когда закончиться этот беспредел с травлей Я. Дронова? Каждому умному человеку уже давно стало понятно, что не он сам, не его творчество, его высказывания и многочисленные гастроли так нервируют и раздражают всех этих киселёвых и пр. непорядочную публику. Дронов, не из их стойла, сам по себе, популярен в народе и зарабатывает очень много денег. Вот и весь сказ. Жаба давит моральных уродов. Скорей бы задавила, ибо надоели...
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Бессильная завить и злоба. Главное, чтобы Шаман не реагировал, как он делает сейчас. А, эти киселевы захлебнутся.
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13 час.
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