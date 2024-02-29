"Страсти": На "Золотом Граммофоне" раздали папки с "компроматом" на SHAMAN

Галина 123

Когда закончиться этот беспредел с травлей Я. Дронова? Каждому умному человеку уже давно стало понятно, что не он сам, не его творчество, его высказывания и многочисленные гастроли так нервируют и раздражают всех этих киселёвых и пр. непорядочную публику. Дронов, не из их стойла, сам по себе, популярен в народе и зарабатывает очень много денег. Вот и весь сказ. Жаба давит моральных уродов. Скорей бы задавила, ибо надоели...