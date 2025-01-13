«Женись на мне. Я рожу тебе девочку!»: как «ефрейтор Збруев» бросил жену и сына ради 16-летней девушки. Семен Морозов

— В какой-то момент сын Миша начал меня шантажировать, — делился Семен Морозов в одном из интервью. — Все началось с того, что его пригласили на одну из передач, и он сказал, что расскажет журналистам всю нашу семейную историю… За деньги! С футбольного поля в мир кино Семен Морозов появился на свет в многодетной семье […] Сообщение «Женись на мне.