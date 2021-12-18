Высыпала игрушки из мешка: В Подмосковье на девочку напало экзотическое животное

Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на слова матери ребёнка. В деревне Тарасково Наро-Фоминского района девочка играла с игрушками и в момент, когда она стала высыпать их из мешка на ребёнка оттуда выпрыгнул скорпион и укусил.