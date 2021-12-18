Царьград

1 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Тычкин
    Понавозили со сраной Румыно-Молдавии  во времена СССР говна молдованского - цыган! Ничего от них полезного для страны...Соцработница укра...
  • Юрий Седов
    не хотят баблом делиться!В ВОЗ объяснили, ...
  • Svet Alex
    Олигархи наворовались. Теперь с богатой мошной можно разбегаться как жареные тараканы.Олигарх Роман Абр...

Высыпала игрушки из мешка: В Подмосковье на девочку напало экзотическое животное

Высыпала игрушки из мешка: В Подмосковье на девочку напало экзотическое животное

Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на слова матери ребёнка. В деревне Тарасково Наро-Фоминского района девочка играла с игрушками и в момент, когда она стала высыпать их из мешка на ребёнка оттуда выпрыгнул скорпион и укусил.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх