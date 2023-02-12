Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Технический директор «Хааса» об обновлениях болида в ходе сезона-2023: «Не буду портить сюрприз»

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал о планах команды по улучшению болида в сезоне-2023.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх