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Пятый канал

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В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину

В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину

Белый дом снова заговорил о вероятности отправки американских военных в зону спецоперации. Помощник президента США Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов заявил, что таких намерений у руководства страны нет.

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