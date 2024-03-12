В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину

Белый дом снова заговорил о вероятности отправки американских военных в зону спецоперации. Помощник президента США Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов заявил, что таких намерений у руководства страны нет.
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