Эксклюзив

30 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oddy Rash
    Поглядел на фото в статье и сразу вспомнилась достопримечательность Липецкой земли - заповедник Галичья Гора, с такой...Пещера Дракона, Ф...
  • Юрий Ильинов
    Не удерживать ни стремительно убегающих, ни вяло отползающих... Иногда, для того, чтобы начать новый этап жизни, или...Географы создали ...
  • Юрий Ильинов
    Существует наблюдение, что когда меняется человек, меняется его окружение. Оно меняется по двум направлениям: — Люди,...Пещера Дракона, Ф...

Кайлас - космологический центр галактики

Кайлас - космологический центр галактики

Кайлас - космологический центр галактики Тибет. Самое загадочное, самое таинственное, самое удивительное место на планете.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
📆 07.10.2021 Карта дня - 7 пентакли Сегодняшний день не для спешки, стоит быть более терпеливыми, неспешными. Принимайте во внимание каждую деталь, взвешивайте в голове каждое решение, прежде чем утвердить его. Если настроя на терпение нет, просто возьмите передышку, отдохните, проведите время с пользой, уделите внимание самым близким, удивите приятным сюрпризом любимого человека. Добро обязательно будет вам возвращено. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

Картина дня

наверх