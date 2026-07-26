Рөстәм Миңнеханов Петропавловскида узучы Республика Сабан туенда булды

Бүген Петропавловскида узучы Республика Сабан туенда Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төньяк Казахстан өлкәсе хакиме Гауез Нурмөхәмбәтов, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев һәм Татарстан делегациясе, Казахстандагы милли оешмалар вәкилләре Сабантуй мәйданын карадылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии