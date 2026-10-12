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Не «Яндексом» единым. Уральцы тестируют приложения для вызова такси

Не «Яндексом» единым. Уральцы тестируют приложения для вызова такси

В выходные уральцы начали тестировать альтернативные «Яндексу» приложения по заказу такси. Их в России несколько, однако в Екатеринбурге действуют не все: например, сравнительно популярный сервис «Таксовичкоф» на Урале не работает.

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