Не «Яндексом» единым. Уральцы тестируют приложения для вызова такси

В выходные уральцы начали тестировать альтернативные «Яндексу» приложения по заказу такси. Их в России несколько, однако в Екатеринбурге действуют не все: например, сравнительно популярный сервис «Таксовичкоф» на Урале не работает.
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